عضو بوفد إقليم كوردستان: علم كوردستان كان مرفوعاً في البرلمان الإيراني أيضاً

قال عضو في الوفد رفيع المستوى لإقليم كوردستان الذي شارك في مراسم أداء الرئيس الإيراني الجديد اليمين الدستورية، استدللنا بعلم كوردستان على المكان المخصص لجلوسنا في البرلمان الإيراني.

ففي تصريح لشبكة رووداو الإعلامية، قال وزير الثقافة والشباب وعضو وفد إقليم كوردستان إلى طهران، محمد سعيد علي، إن إقليم كوردستان تلقى دعوة رسمية بصفته كياناً قانونياً ودستورياً، للمشاركة في مراسم أداء الرئيس الجديد لجمهورية إيران الإسلامية اليمين الدستورية، مضيفاً: في بداية اجتماعنا مع الرئيس الإيراني الجديد، قدم رئيس إقليم كوردستان ورئيس الوفد، نيجيرفان بارزاني، تهانيه للرئيس إبراهيم رئيسي، ثم تحدث عن تعاون وعلاقات العراق وإقليم كوردستان مع إيران، وعن العلاقات التجارية”.

ترأس رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني وفداً ضم وزير الأوقاف والشؤون الدينية بشتيوان صادق، ووزيرة العمل والشؤون الاجتماعية كويستان محمد، ووزير الثقافة والشباب محمد سعيد علي، ورئيس ديوان رئاسة إقليم كوردستان فوزي حريري، للمشاركة في مراسم أداء الرئيس الإيراني الجديد اليمين الدستورية.

وأكد وزير الثقافة والشباب وعضو وفد إقليم كوردستان إلى طهران، محمد سعيد علي، أن إقليم كوردستان يريد تعزيز علاقاته مع جيرانه في إطار المصالح المشتركة، وأن الوفد بحث خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، العلاقات والتسهيلات للتبادل التجاري بين الجانبين، وتم تقييم قرار يونسكو بضم منطقة هورامان إلى قائمة المناطق الآثارية العالمية عالياً.

وعن رفع علم كوردستان، قال محمد سعيد علي: هناك الكثير من التحليلات لموضوع رفع العلم في وسائل التواصل الاجتماعي وبين الناس، ويؤدي ذلك إحياناً إلى تحويله لموضوع استفزازي يخلف ردود فعل. لكن رفع علم كوردستان أمر طبيعي، لأنه علم كيان قانوني ودستوري”.

وأضاف عضو وفد إقليم كوردستان إلى طهران: عند مشاركتنا في المراسم التي جرت في البرلمان الإيراني، استدللنا بعلم كوردستان على المكان المخصص لجلوسنا، فقد كان علم كل بلد مرفوعاً عند المقعد المخصص له، وكان علم كوردستان مرفوعاً على مقعدنا”.

زار رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، طهران على رأس وفد في يوم الخميس (5 آب 2021) للمشاركة في مراسم أداء الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي اليمين الدستورية، واجتمع يوم الجمعة (6 آب 2021) مع كل من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف.

واستقبل نيجيرفان بارزاني في مطار مهر آباد برفع علم كوردستان إلى جانب علم جمهورية إيران الإسلامية من قبل عدد من الدبلوماسيين الإيرانيين المعنيين بشؤون المنطقة.

وقد استتبع رفع علم كوردستان في مطار مهر آباد ردود فعل كثيرة، ففي معرض رده على أسئلة الصحفيين عن رفع علم كوردستان في مراسم استقبال رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة: كان رفع علم إقليم كوردستان العراق خطأ بروتوكولياً من جانب فريق المطار”.