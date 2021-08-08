تفجير يوقف خط سد الموصل الناقل للطاقة الكهربائية

أعلنت الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية الشمالية، اليوم الأحد، توقف الخط الناقل شرق الموصل- سد الموصل جهد 400 ك.ف اثر تفجير برج طاقة في محافظة نينوى.

وذكرت الشركة في بيان، أنه “فجر اليوم، حدث توقف على خط شرق الموصل- سد الموصل جهد 400 ك.ف نتيجة تعرضه الى عمل تخريبي جبان من خلال تفجير عبوة ناسفة على البرج المرقم 23 نوع (XYB) برج عبور وبارتفاع 60 متر برج عبور نهر دجلة مما ادى الى سقوطه وحدوث تقطع في الاسلاك في منطقة السلامية قرب قرية الكصر محافظة نينوى ، مما ادى الى ضعف في تجهيز الطاقة الكهربائية في عموم محافظة نينوى”.

وأضاف، أن “كوادرنا قد عملت على نفس الخط وانجزت اعمال نصب البرج المرقم 28 من خلال عمل متواصل استمر لغاية الخامسة فجرا من اعادة نصب البرج واعادة الخط الى الخدمة ، وفعلا دخل الخط بالخدمة الساعة (5:30) وتوقف نتيجة العمل التخريبي الساعة (5:45) استمر 15 دقيقة فقط بالعمل وتم استهدافه لمرة وخرج عن الخدمة”.

وتابع البيان: “على الفور وبمتابعة مباشرة من المدير العام المهندس خالد غزاي ، ومنذ الضياء الاول شرعت ملاكاتنا الهندسية والفنية من مجاهدين فرق صيانة الخطوط شبكة نينوى وبالتعاون مع الجيش العراقي و شرطة الكهرباء والجهد الهندسي الى مكان العارض وباشرت بالعمل على اعادة تشييد البرج الساقط وتصليح الاضرار واعادة تسليك الخط واعادته للخدمة بأسرع وقت”.

وأشار إلى، “تعرض منظومة نقل الطاقة الكهربائية الشمالية الى عدد كبير من الاعمال التخريبية والاستهدافات المباشرة لابراج نقل الطاقة خلال الايام القريبة الماضية ، مما ادى الى توقف عدة خطوط ناقلة وسقوط 16 برج ناقل للطاقة في المحافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين”.