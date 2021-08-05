إبطال مفعول عبوة ناسفة على الطريق الرئيس بين العمادية وديرلوك

أبطلت قوات البيشمركة مفعول عبوة ناسفة كانت مزروعة على الطريق الرئيس الرابط بين قضاء العمادية وناحية ديرلوك في محافظة دهوك، وأشار مصدر أمني إلى أن توقع “أن يكون ذلك من عمل (بي كا كا)”.

وكشف مصدر أمني مطلع من قضاء العمادية، لشبكة رووداو الإعلامية، بأنه تم قبل ظهر اليوم الخميس (5 آب 2021) إبطال مفعول عبوة ناسفة، هي عبارة عن 65 كيلوغراماً من مادة TNT، بالقرب من قرية سكيري على طريق العمادية – ديرلوك الرئيس، و”من حسن الحظ أن العملية تمت بدون أي أضرار”.

وأشار المصدر الذي لم يشأ أن يُذكر اسمه، إلى أن هذه هي المرة الثالثة خلال شهرين يتم فيها إبطال عبوات من مادة TNT في المناطق التابعة لقضاء العمادية “وهناك شكوك تشير إلى قيام (بي كا كا) بزراعة عبوات TNT الناسفة تلك”.

يأتي هذا بينما لم يصدر عن (بي كا كا) أي توضيح حول ذلك.