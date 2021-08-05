العراق: تسجيل 11871 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل 11871 إصابة و62 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم الخميس (5 آب 2021)، أنه تم تسجيل 11871 إصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق، ليرتفع عدد المصابين الكلي في البلاد منذ بدء انتشار الفيروس ولحد الآن إلى 1684955 إصابة.

أما عدد حالات الشفاء الجديدة من الفيروس فقد بلغت 7461 حالة شفاء، ليرتفع مجموع المتعافين من الفيروس في العراق إلى 1502221 حالة، لحد الآن.

في حين تم تسجيل 62 حالة وفاة جديدة جراء الجائحة، ليصبح مجموع المتوفين في العراق جراء الفيروس لغاية الآن 19000 حالة وفاة، وفقاً لبيان وزارة الصحة العراقية.

وتم كذلك تسجيل 92866 حالة لقاح جديدة ضد الفيروس، ليرتفع عدد المتلقين للقاحات في العراق لحد الآن 2030548 شخصاً.