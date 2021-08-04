اقليم كردستان يرد على تصريحات الزاملي: وفروا حياة كريمة للمواطنين

نفت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كردستان، الأربعاء، ما جاء في تصريحات النائب السابق في مجلس النواب العراقي حاكم الزاملي بشأن وجود خط لنقل خاص بالارهاب.

وذكرت دائرة الإعلام والمعلومات في بيان: “أدلى النائب السابق في مجلس النواب العراقي، حاكم الزاملي، بتصريح في وسائل الإعلام ألقى خلاله التهم جزافاً على الإقليم، مدّعياً بأن (خطاً إرهابياً يمتد من تركيا مروراً بأربيل ثم إلى كركوك باتجاه ديالى)”.

واضاف البيان “إننا، في حكومة إقليم كردستان، وإذ نعرب عن قلقنا إزاء هذه التصريحات التي لا تخدم أي جهة، بل ستتسبب في خلق مزيد من الفرقة وانعدام الثقة بين الأطراف العراقية، فإننا نذكّر الجميع بأن إقليم كردستان كان دائماً في خط الصد الأول لمواجهة الإرهابيين منذ عام 2014 ولغاية الآن”.

واشار الى أن “قوات بيشمركة كردستان لا تزال تدافع عن أرض الوطن وتتصدى للإرهابيين، وضحّت بآلاف الشهداء والجرحى من أبطالها في سبيل حماية أمن واستقرار كردستان والعراق “.

وتابع، ان”هذه التصريحات ليست سوى تهرب من المسؤولية عن التقصير الحاصل في الوضع الأمني في مناطق أخرى من العراق، مؤكدا أنه “من الأفضل وللاطراف كافة وبدلاً من تبادل الاتهامات، أن توحد جهودها في إطار ضمان الأمن والاستقرار، وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين”.