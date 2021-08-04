عمليات اربيل تشدد على الالتزام باجراءات الوقاية من كورونا : الوضع “حساس وخطير”

أصدرت غرفة عمليات محافظة اربيل العاصمة، اليوم الأربعاء، عدداً من القرارات والتوصيات، في ظل انتشار السلالة الجديدة لفيروس كورونا وزيادة أعداد الإصابات والوفيات، خصوصا خلال الاسابيع الماضية.

وقالت العمليات في بيان، “أن الوضع الوبائي في محافظة أربيل خطير وحساس، وهناك انتشار كبير للسلالة الجديدة من فيروس «كورونا»، واصبحت تشكل تهديداً على أرواح المواطنين، لذلك ندعو الجميع إلى الالتزام بالإرشادات الصحية والتدابير الوقائية وخاصة ارتداء الكمامة”.

واضافت، “وجهت غرفة عمليات أربيل جميع قوات وزارة الداخلية وفرق القائممقامية والبلديات، بالمتابعة الدقيقة لجميع دور العبادة والمساجد والكنائس ، والمولات، والمطاعم والكافتريات ، ومراكز التسوق والمحلات ، والاسواق، والقاعات الرياضية ، وصالونات الحلاقة، والمخابز، والعيادات والمجمعات الطبية، والمقاهي، واماكن الترفيه والمتنزهات ومحال بيع المرطبات، وسواق المركبات بشكل عام، واتخاذ الاجراءات القانونية مع الاشخاص الذين لا يرتدون الكمامة”.

وتابع البيان “على جميع الدوائر الحكومية والمديريات ضمن حدود محافظة أربيل، اتباع الارشادات الصحية وخصوصا ارتداء الكمامات ومنع أي مواطن لا يرتدي الكمامة من دخول هذه الدوائر”.

مشدداً، “بأنه في حال عدم الالتزام بالتدابير الوقائية وخاصة إرتداء الكمامات ستضطر غرفة العمليات إلى اتخاذ إجراءات اكثر صرامة”.