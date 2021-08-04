متحدث صحة كوردستان عن تفشی كورونا : نقترب من الخط الأحمر .. نتائج 25% من الفحوصات ايجابية

في مؤشر على ارتفاع اعداد الإصابات والتفشي السريع للفيروس ، كشف المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان ، اليوم الأربعاء ، ان 25 بالمئة من الفحوصات الخاصة بفيروس كورونا التي تجريها فرق الوزارة تظهر نتائجها إيجابية ، لافتاً الى ارتفاع اعداد الإصابات بشكل يومي.

د.آسو حويزي ، قال لـ(باسنيوز) ان ” إقليم كوردستان بات في مواجهة الخطر مع الارتفاع اليومي لاعداد الإصابات بفيروس كورونا خاصة مع اهمال المواطنين لإجراءات الوقاية” ، مردفاً ” اذا استمر الوضع على ماهو عليه بالتأكيد ستزداد الإصابات”.

متحدث وزارة الصحة ، تابع بالقول ” نتائج فحوصات كورونا تظهر بأن إقليم كوردستان بات يواجه مخاطر ومؤشر كورونا يقترب من اللون الأحمر” ، وتابع ” لتسهيل وزيادة عمليات التلقيح هناك 120 مركزاً صحياً خاصاً بتلقيح المواطنين ضد الوباء”.

وكان وزير الصحة في حكومة إقليم كوردستان ، قال لـ(باسنيوز) الثلاثاء، ان 130 ألف جرعة جديدة من لقاح كورونا وصل إلى الإقليم.

وتصاعدت أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في اقليم كوردستان مؤخراً إلى معدلات قياسية مع إعلان دخول الإقليم في موجة وبائية بسبب متحور دلتا من كورونا.