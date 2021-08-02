ممثلة حكومة إقليم كوردستان لدى واشنطن: دعم البيشمركة بند ثابت في ميزانية الدفاع الامريكية

قالت ممثلة‌ حكومة‌ اقلیم كوردستان لدى الولايات المتحدة ، ان دعم قوات البيشمركة مالياً ولوجستياً تم تثبيته في ميزانية وزارة الدفاع الامريكية لعام 2022 ، وينتظر موافقة الكونغرس على الميزانية الدفاعية كي تدخل حيز التنفيذ.

بيان سامي عبدالرحمن ، قالت لـ(باسنيوز) ان الولايات المتحدة تدعم الإصلاحات في وزارة البيشمركة ، وممثلية حكومة الإقليم تحاول مع الكونغرس والجهات المعنية حشد الدعم والمساندة لقوات البيشمركة ، وكذلك القوات العراقية ، التي تقاتل الارهاب ، موضحة ان هذا الدعم تحول الى جزء من ميزانية الدفاع الامريكية السنوية ، مشيرة الى ان الكونغرس يناقش الميزانية حالياً وقد اجتمعنا بنواب منه لتبيان ضرورة ان يتواصل هذا الدعم لقوات البيشمركة التي تقاتل الإرهاب.

وحول الحوار الاستراتيجي العراقي الأمريكي بمشاركة ممثلي إقليم كوردستان ، قالت ممثلة‌ حكومة‌ الاقلیم لدى الولايات المتحدة ، ان هذا الحوار كانت فرصة مهمة للمشاركين فيه لمراجعة شكل العلاقة بينهما وصياغتها من جديد ، وكان لمشاركة وفد إقليم كوردستان أهمية كبيرة للوقوف على مجريات الحوار والمشاركة في المحادثات التي تمخضت عنها نتائج إيجابية ستؤثر على شكل العلاقة بين بغداد وواشنطن واربيل.