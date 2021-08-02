بالتعاون مع اقليم كوردستان.. مكافحة الإرهاب العراقي يقبض على قيادات بتنظيم داعش

أعلن المتحدّث باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، القاء القبض على أربعة قياديين في تنظيم داعش، مشيراً إلى أن العملية تمّت بالتنسيق مع أسايش إقليم كوردستان العراق – السليمانية.

وقال رسول في بيان، اليوم الاثنين (2 آب 2021)، إنه “حسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، يواصل جهاز مُكافحة الإرهاب عملياته النوعية، حيث تمكن الشجعان في هذا الجهاز من القاء القبض على (5) إرهابيين بينهم (4) قيادات إرهابية”.

“الإرهابيون” كانوا يعملون مع التنظيم فيما تسمى بـ “كتيبة القعقاع”، بحسب رسول.

وأكد المتحدّث باسم القائد العام للقوات المسلحة في بيانه أن “هذه العملية جاءت بالتنسيق مع أسايش اقليم كوردستان العراق – السليمانية”.

وكان رسول قد أعلن، أمس الأحد، إلقاء القبض على القيادي المكنّى (ابو جراح) والذي عمل بمنصب ما يسمى أمر مفرزة عسكرية في ولاية الجنوب، بتنظيم داعش.

وقال رسول، في بيان، إنه “بإشراف مباشر من قبل القائد العام للقوات المسلحة، جهاز مُكافحة للإرهاب يُلقي القبض على الإرهابي المُكنى (أبو جراح)، والذي عمل بمنصب مايسمى أمر مفرزة عسكرية في ولاية الجنوب، والذي ظهر في مقاطع فيديوية وكان يُنشد لعصابات داعـش الإرهابية”.

وأضاف، “تمكن أبطالنا من تنفيذ عمليات مبُاغتة أسفرت عن إلقاء القبض على 3 عناصر من عصابات داعـش”.

ومن قبل، ذكر المتحدّث باسم القائد العام للقوات المسلحة في العراق، مقتل “الإرهابي” المُكنى (أبو سعد السمين) في تنظيم داعش، والذي كان يشغل منصب أمير في التنظيم، على يد جهاز مكافحة الإرهاب.

وقال رسول في تغريدة له على موقع تويتر، إن “جهاز مكافحة الإرهاب يتمكن من قتل الإرهابي المُكنى (أبو سعد السمين) والذي كان يشغل منصب مايُسمى أمير قاطع أبي ذر الغفاري بالقرب من بُحيرة تلال حمرين”.

وتمكن الجهاز من قتل “الإرهابي”، بحسب توجيهات صادرة من القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، وبعملية نوعية، بالقرب من بُحيرة تلال حمرين ضمن مُحافظة ديالى.