في اطار قانون الاصلاح .. تخفيض رواتب الدرجات العليا في اقليم كوردستان اعتباراً من آب

اعلن رئيس هيئة النزاهة في إقليم كوردستان، اليوم الاحد، ان مراجعة ملفات الدرجات العليا شارفت على الانتهاء ، مبيناً انه في اطار قانون الاصلاح الذي أعلنت عنه حكومة الإقليم، سيتم تخفيض رواتب الدرجات العليا في اقليم كوردستان اعتباراً من الشهر الجاري، واي شخص قد احيل الى التقاعد بشكل غير قانوني سيتم الغاء المراتب التي حصل عليها.

احمد أنور ، قال لـ(باسنيوز) انه ” في اطار تطبيق قانون الاصلاح الذي أعلنت عنه حكومة إقليم كوردستان، بدأت الهيئة من مدة ليست بالقصيرة وبالتعاون مع الجهات المعنية ، منها وزارة المالية والمديرية العامة للتقاعد في إقليم كوردستان ، بمراجعة ملف تقاعد الدرجات العليا في الإقليم ، لتحديد الاشخاص الذين احيلوا على التقاعد بشكل غير قانوني وسحب جميع المراتب التي حصلوا عليها”.

مضيفاً “وصلنا الى المراحل النهائية من مراجعة كافة ملفات المتقاعدين اصحاب الدرجات العليا، واعتبارا من هذا الشهر سيتم تخفيض رواتب الدرجات العليا الغير مستحقين، وسيعاد اعادة اعطائهم الرتب الخاصة بحسب جدارتهم وسنوات خدمتهم”.

مبيناً، “هناك حوالي 1490 شخص محالين على التقاعد بدرجات خاصة ، وقسم كبير من هؤلاء من غير المستحقين لهذه الدرجات” ، مردفاً ” المستحقين سيتم تخفيض رواتبهم بنسبة 50% خلال هذا الشهر، ما سيعيد دخلاً مقبولاً الى خزينة الحكومة “.