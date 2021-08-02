متحدث الكاظمي: “سلفة كوردستان” اُقرت إجماعاً.. ولا مشاكل في إرسالها

قال المتحدث باسم الحكومة العراقية حسن ناظم، إن قرار إرسال 200 مليار دينار صوّت عليه مجلس الوزراء بالإجماع لإرسال سلفة مالية إلى إقليم كوردستان شهرياً في إطار اتفاق جديد بين بغداد وأربيل على ضوء قانون الموازنة.

يأتي هذا بعد أن كشف البرلمان العراقي عن موافقة الحكومة الاتحادية على إرسال سلفة مالية أخرى وقدرها 200 مليار دينار إلى الإقليم.

وأعلنت حكومة إقليم كوردستان في منتصف حزيران يونيو 2021 عن التوصل إلى اتفاق مالي مع بغداد يقضي بإرسال جزء من المستحقات المالية إلى الإقليم. وبعد ذلك صرفت الحكومة الاتحادية أولى الدفعات المالية الشهر الماضي بعد تصويتها على الاتفاق.

وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية حسن ناظم لكوردستان 24، إن مجلس الوزراء حسم المسألة عندما صوّت بالإجماع على إرسال 200 مليار دينار إلى إقليم كوردستان.

وأضاف أن هناك بعض الإجراءات الفنية لدى وزارة المالية والتي بمجرد الانتهاء منها سيتم إرسال سلفة مالية ثانية إلى الإقليم.

وتابع “المهم أن الاتفاق تم التصويت عليه، وإن شاء الله لن تتبقى مشاكل في عملية إرسال (المستحقات المالية الأخرى) خلال الأشهر المقبلة”.

وقبل ذلك، أفاد نائب رئيس البرلمان العراقي بشير الحداد بأن الحكومة الاتحادية وافقت على إرسال ثاني السلف المالية لتسديد رواتب موظفي إقليم كوردستان.

ولم يشر الحداد ولا متحدث الحكومة العراقية بالضبط إلى موعد إرسال المبلغ.

ويلزم الاتفاق الذي توصلت إليه أربيل وبغداد، الحكومة الاتحادية بإرسال 200 مليار دينار شهرياً كسلفة على أن يتم استقطاعها من الإقليم وفق نظام المقاصة.

وعلى ضوء ذلك، قرر إقليم كوردستان توزيع رواتب موظفيه كاملة وفي موعدها المحدد ضمن آلية ستظل قائمة طالما واصلت بغداد بالاتفاق الأخير.

وفي آذار مارس 2021، صوّت البرلمان الاتحادي على قانون الموازنة المالية الاتحادية لسنة 2021 بما في ذلك حصة إقليم كوردستان بعد خلافات ومفاوضات امتدت لأشهر عديدة.