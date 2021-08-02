بالأرقام والمعلومات.. وزارة البلدية والسياحة في حكومة إقليم كوردستان تكشف عن إنجازاتها خلال عامين

قال وزير البلدية والسياحة في حكومة إقليم كوردستان، ان وزارته تمكنت خلال عامین من عمر الكابینة‌ التاسعة‌ لحكومة الاقلیم من اتخاذ خطوات كبیره‌ باتجاه تحسین الخدمات المقدمة للمواطنين وإنجاز العديد من المشاريع الخدمية ، لافتاً الى ان عمل الوزارة ومؤسساتها تتوزع على قطاعين وهما الخدمات اليومية المتواصلة ، والمشاريع الاستراتيجية الكبيرة.

الوزير ساسان عوني، قال في بيان، ان احصائيات الوزارة تشير الى صرف 265 مليار دينار خلال عامين على عمليات تنظيف المدن والاقضية والنواحي ورفع النفايات من قبل الدوائر البلدية ، أي بمعدل 11 مليار دينار شهرياً.

مشيراً ، الى ان حكومة إقليم كوردستان تخصص أكثر من 311 مليار دينار سنوياً لتوفير مياه الشرب ، بمعدل توفير 70 مليون متر مكعب من المياه شهرياً ، وهي اعلى بكثير من النسب العالمية المعتمدة ، لافتاً الى ان هدر مياه الشرب يتسبب بإهدار 240 مليون دينار في اليوم مايعني 90 مليار دينار سنوياً. كما أشار الى وجود اكثر من 1200 متنزه وحديقة عامة في مدن إقليم كوردستان بحاجة الى توفير المياه وعمليات التنظيف المستمرة.

وفيما يتعلق بالمشاريع الاستراتيجية ، قال وزير البلدية والسياحة في حكومة إقليم كوردستان ، انه رغم تداعيات تفشي فيروس كورونا والازمة المالية ، تمكنت حكومة الإقليم من انجاز قسم من المشاريع الخدمية الاستراتيجية ضمن برنامجها ، مشيراً الى ان 519 مشروعاً كبيراً ومتوسطاً تم إنجازها بكلفة 3 تريليونات و340 مليار دينار ، اكتمل العمل في بعضها ودخلت الخدمة فيما العمل جاري في البقية.

موضحاً ، بالقول ان هذه المشاريع تشمل مجالات الماء والجاري، والطرق .

كما أشار الوزير ساسان عوني ، الى ان الوزارة وفي اطار برنامج الإصلاحات الحكومي عملت على تقليل الروتين في مؤسساتها ومحاربة الفساد ، والتركيز على الشفافية في العمل ، وتعديل القوانين بما يخدم مصالح المواطنين ، واحداث تغييرات في المفاصل الإدارية.