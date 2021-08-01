أغسطس 01, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

توزيع بطاقات لقاح «كورونا» في كوردستان الأسبوع المقبل

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فى :أخبار عــامة
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توزيع بطاقات لقاح «كورونا» في كوردستان الأسبوع المقبل

أعلن مدير قسم تكنولوجيا المعلومات في وزارة الصحة بإقليم كوردستان، اليوم الأحد، أن تعليمات إصدار بطاقات لقاح «كورونا» ستصدر الأسبوع المقبل في كافة المحافظات، الأسبوع المقبل.

وقال حربي كتو لـ (باسنيوز): «الأسبوع المقبل ستصدر وزارة الصحة تعليمات منح بطاقة لقاح كورونا في محافظات أربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة».

وأشار إلى أن «هذه البطاقة محكمة أمنياً ولا يستطيع أحد تزويرها، لأن بيانات كافة الأشخاص الذين تلقوا الجرعتين الأولى والثانية من اللقاح قد تم جمعها من أي مكان تلقوها في العالم، والبطاقة عليها (باركود) يمكن عبر إجراء المسح استخراج كافة المعلومات منها».

وأوضح كتو أن «هذه البطاقة ستوفر تسهيلات للسياحة والسفر، وقليل من الدول تجري فحوص كورونا لحامليها، وتظهر نوع اللقاح الذي تلقاه الشخص أيضاً».

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