اربيل.. إغلاق 29 مطعماً ونادياً ليلياً

لعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية.. قائممقامية أربيل ومديرية السياحة تغلق 29 مطعماً ونادياً ليلياً

أغلق 29 مطعماً ونادياً ليلياً في مركز محافظة أربيل وناحية عينكاوا بموجب مقررات غرفة عمليات محافظة أربيل، وذلك لعد التزام هذه المحلات بتطبيق إجراءات الوقاية والتعليمات الصحية.

وأعلن قائممقام قضاء مركز أربيل، نبز عبدالحميد، اليوم الأحد (1 آب 2021) لشبكة رووداو الإعلامية: “بموجب مقررات غرفة عمليات محافظة أربيل، قامت لجان التفتيش التابعة لقائممقامية قضاء المركز ومديرية السياحة، خلال الأيام الثلاثة الأخيرة بإغلاق 29 مطعماً وناديا ليلياً في مدينة أربيل وناحية عينكاوا، بسبب عدم الالتزام بقرارات وإجراءات غرفة عمليات أربيل وعدم تطبيق الإجراءات الصحية والوقائية، واتخذت اللجان إجراءات قانونية بحق مالكي تلك المحلات”.

يذكر أن قائممقامية قضاء أربيل دشنت حملة تفتيش ومتابعة تشمل المرافق والأماكن العامة للاطمئنان إلى تطبيق التعليمات الصادرة عن غرفة عمليات محافظة أربيل، والهادفة إلى الحد من تفاقم تفشي فيروس كورونا.

وأشار إعلام محافظة أربيل في بيان له يوم أمس السبت (31 تموز 2021) إلى أن الهدف من هذه الحملة هو الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والتأكد من تطبيق التوجيهات الصحية والإجراءات الوقائية الواردة في مقررات وتوصيات غرفة عمليات محافظة أربيل.

وأشرف محافظ أربيل، أوميد خوشناو، في 27 تموز 2021، على اجتماع لغرفة عمليات محافظة أربيل لمواجهة تفشي فيروس كورونا، صدر عنه 16 قراراً، يلزم القرار الثالث منها العاملين في دور العبادة والمرافق التجارية ومراكز التسوق والمطاعم والمقاهي بتلقي اللقاح أو إبراز شهادة الخلو من الإصابة على أن لا يكون قد مر على صدورها أكثر من 72 ساعة، وإغلاق أي من هذه المحلات في الحال إن ثبت للجان المتابعة عدم التزام المحل بهذه التعليمات.