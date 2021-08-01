مطالب بفتح قنوات لتصريف مياه دجلة والفرات داخل البلاد بدلا من “ضياعها” في الخليج

اكدت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية، اهمية الاستفادة القصوى من الكميات الداخلة للبلاد من نهري دجلة والفرات وعدم التفريط بها .

وقال رئيس اللجنة سلام الشمري في بيان، ان “هناك مساحات كبيرة من الاراضي بحاجة الى المياه لتدخل ضمن الخطط الزراعية والتي اثبتت نجاحها خلال الفترة الماضية”.

واضاف انه “بدلا من ان تذهب مياه شط العرب الى الخليج العربي دون استفادة فيجب البحث على وسائل جديدة للاستفادة منها”.

وطالب الشمري بـ “فتح قنوات لتصريف مياه دجلة والفرات الى داخل البلاد بدلا من تصريفها في الخليج العربي والبلد بحاجة ماسة لاي كمية من المياه”.

واقترح ان “يتم العمل على تصريف مياه النهرين تكون بنهاية مجرى شط العرب قبل صرف المياه الى الخليج العربي”.