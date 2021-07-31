توضيح من مقر الرئيس بارزاني حول لقاء تلفزيوني مزعوم

أصدر مقر الرئيس بارزاني، اليوم السبت، توضيحاً نفى فيه أن يكون الزعيم الكوردي قد أجرى لقاءً مع قناة فرنسية.

وقال مقر الرئيس بارزاني في بيان: «نشرت عدد من المواقع الإعلامية العراقية نبأً مزعوماً حول لقاء للرئيس بارزاني مع قناة فرانس 24».

أضاف البيان «هنا، نريد أن نعلن للجميع أن لا أساس لهذا الموضوع، وأن الرئيس بارزاني لم يجر أي لقاء مع قناة فرانس 24، وأن هذا الموضوع برمته بعيد عن الحقيقة. أما هدف نشر المواضيع التي لا تستند على الحقائق فواضح لدى الجميع».