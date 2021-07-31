توضيح من مقر الرئيس بارزاني حول لقاء تلفزيوني مزعوم
أصدر مقر الرئيس بارزاني، اليوم السبت، توضيحاً نفى فيه أن يكون الزعيم الكوردي قد أجرى لقاءً مع قناة فرنسية.
وقال مقر الرئيس بارزاني في بيان: «نشرت عدد من المواقع الإعلامية العراقية نبأً مزعوماً حول لقاء للرئيس بارزاني مع قناة فرانس 24».
أضاف البيان «هنا، نريد أن نعلن للجميع أن لا أساس لهذا الموضوع، وأن الرئيس بارزاني لم يجر أي لقاء مع قناة فرانس 24، وأن هذا الموضوع برمته بعيد عن الحقيقة. أما هدف نشر المواضيع التي لا تستند على الحقائق فواضح لدى الجميع».