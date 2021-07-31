مسرور بارزاني يبحث مع وفد حزب الأمة العراقية الانتخابات المقبلة

بحث رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، مع الأمين العام لحزب الأمة العراقية، محمود حسين العكيلي، والوفد المرافق له الانتخابات المقبلة في العراق وآخر مستحدات الأوضاع في البلاد.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس حكومة إقثليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم السبت (31 تموز 2021)، وفد حزب الأمة العراقية برئاسة الامين العام للحزب محمود حسين العكيلي.

وبحسب بيان المكتب الإعلامي لحكومة إقليم كوردستان، تباحث الطرفان آخر مستجدات الوضع في العراق، كما تمت مناقشة الاستعدادات الجارية للانتخابات التشريعية المقبلة.

تم التأكيد على “ضرورة توفير الأرضية الملائمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة بهدف ضمان حقوق جميع المكونات وتطلعاتها”.

ومن المقرر أن يشهد العراق في 10 تشرين الأول المقبل، انتخابات مبكرة، تم تأجيلها سابقاً من موعدها الأول الذي كان في السادس من حزيران.

وأكدت الرئاسات الثلاث في العراق على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد في تشرين الأول المقبل، موضحةً أنها تحظى بأهمية بالغة كونها تأتي بعد حراك شعبي مطالب بالإصلاح.

وأعلن مجلس الوزراء العراقي موافقته على استعانة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بخدمات الموظفين وطلبة الجامعات والمعاهد وخريجي الدراسة الإعدادية صعوداً لإنجاز انتخابات مجلس النواب.

كما أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، الموافقة على إجراءات التعاقد لطباعة أوراق الاقتراع واستمارات انتخابات مجلس النواب المقبل، ومنح سلفة استثنائية لشركة ألمانية لطباعة أوراق الاقتراع.

ومن المقرر إرسال فريق أممي لمراقبة الانتخابات البرلمانية المقبلة في البلاد، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية العراقية.

وخلال اللقاء أشاد حزب الأمة العراقية بموقف إقليم كوردستان في احتضان وإغاثة مئات آلاف النازحين الذين لاذوا به من المحافظات العراقية والذين يعيشون فيه الآن بسلام وينعمون بحياة آمنة.

ووفقاً للبيان تناول الجانبان أهمية حل القضايا العالقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية على أساس الدستور.