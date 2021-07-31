الألوسي: سكت العالم عن إبادة البارزانيين فتجرأ الفاشي على الإيزيديين وسبايكر وأحرار العراق

أكد السياسي العراقي البارز ومؤسس حزب الأمة العراقية مثال الآلوسي، اليوم السبت، أن صمت العالم عن جريمة الأنفال التي ارتكبها النظام السابق بحق البارزانيين شجع الفاشية القومجية والطائفية على تكرارها مراراً على امتداد السنوات الماضية.

جاء ذلك في تغريدة للسياسي العراقي المخضرم، بمناسبة الذكرى الـ 38 لجريمة أنفال البارزانيين التي ارتكبها النظام البائد.

وقال الآلوسي: «سكت العالم عن جريمة الإبادة العرقية بحق البارزانيين، فتجرأ الفاشي القومجي في الأنفال وحلبجة، وعاودت الفاشية بقناعها الطائفي فكررت وحشيتها بإبادة الإيزيديين وسبايكر وبتصفية أحرار العراق قبل وبعد تشرين بحملات اغتيال واختطاف وإرهاب».

وختم بالقول: «المجد والخلود للشهداء أجمعين».

وكان النظام السابق قد اقتاد في 31 تموز / يوليو عام 1983، أكثر من 8 آلاف بارزاني من شباب ومسنين (من عمر التاسعة وحتى عمر التسعين) إلى صحارى جنوب العراق وتم تنفيذ جريمة القتل الجماعي بحقهم بشكل وحشي.

ولطالما طالب مسؤولو إقليم كوردستان، الحكومة الاتحادية بتعويض ذوي ضحايا كافة الجرائم المرتكبة بحق الشعب الكوردي.