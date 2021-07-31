يوليو 31, 2021

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
أخبار عــامة

واشنطن تعبر عن عدم رغبتها في التصعيد مع ايران داخل الاراضي العراقية

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
اترك تعليق
13 مشاهدات

واشنطن تعبر عن عدم رغبتها في التصعيد مع ايران داخل الاراضي العراقية

بحث مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، السبت، مع السفير الأمريكي في بغداد، ماثيو تولر، وقائد التحالف الدولي المكلف بمتابعة إنهاء تواجد أي قوة قتالية في العراق، الجنرال كالفرت مخرجات الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، أنه “جرى الحديث خلال اللقاء، عن مخرجات زيارة رئيس الوزراء والوفد الفني إلى واشنطن، فضلا عن بحث الوضع السياسي والأمني وأمن الانتخابات المقبلة”.

وأكد الأعرجي، أن “زيارة رئيس الوزراء والوفد الفني إلى واشنطن، كانت ناجحة بمقاييس الدولة والسيادة الوطنية، وحققت مخرجات مهمة، تعود على العراق وشعبه بالمزيد من الأمن والاستقرار”.

من جانبه، أشار السفير الأمريكي، إلى أنه “تم إبلاغ الجنرال كالفرت، بمتابعة مخرجات الاتفاق الفني الخاص بإنهاء تواجد أي قوة قتالية بحلول ٢٠٢١/١٢/٣١، وكذلك الاستمرار بتقديم المساعدة والدعم للعراق في محاربة داعش بالوقت الحاضر”.

وأكد الجنرال كالفرت “الاستعداد لتقديم الدعم حسب الحاجة، للعمليات المشتركة بعد توقفه”.

وأكد السفير الأمريكي بأن “بلاده ترحب بأي جهد دبلوماسي يفضي إلى إعادة العلاقة طبيعيةً مع ايران، مشيرا إلى عدم رغبة واشنطن بالتصعيد مع ايران، خصوصا في العراق”.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi