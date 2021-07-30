الصين تضيء شارعاً في أربيل بالطاقة النظيفة وترسل مزيداً من اللقاحات

قالت الصين إنها بصدد إضاءة شارع في أربيل بالكامل، كما أعلنت عزمها إرسال دفعة إضافية من لقاح سينوفارم المضاد لفيروس كورونا إلى إقليم كوردستان.

جاء ذلك على لسان القنصل العام الصيني في أربيل (ني رو تشي) خلال لقاء جمعه يوم أمس الخميس بمحافظ أربيل أوميد خوشناو.

ونقل بيان أصدره مكتب محافظ أربيل عن القنصل الصيني قوله إن بلاده تعتز بالصداقة التاريخية الوطيدة مع شعب كوردستان، كما تريد أن تقدم خدمة إلى مدينة أربيل، من خلال إضاءة شارع بالكامل.

وأشار القنصل إلى أن الصين ستهدي أربيل 90 عمود إنارة مع لوحات تعمل بالطاقة الشمسية، وذلك لإضاءة أحد شوارع العاصمة بالكامل.

ولم يسم البيان شارعاً بعينه.

هذا وشكر محافظ أربيل الصين على ما تقدمه من مساعدات، وقال إن الفرق الهندسية والفنية المحلية ستعمل قريباً لإنجاز مشروع الإنارة بعد وصول المعدات من الصين.

وأضاف خوشناو أن المشروع الصيني يصب في صالح بيئة أربيل، كذلك يعمل على خفض الحمل الكهربائي على الشبكة الكهربائية.

وفي سياق آخر، أشار الدبلوماسي الصيني إلى أن بلاده سترسل 100 ألف جرعة من لقاح سينوفارم المضاد لفيروس كورونا إلى إقليم كوردستان.

ولم يحدد الدبلوماسي الصيني أي توقيتات زمنية محددة.

وسبق أن أرسلت الصين دفعات مجانية أخرى من اللقاح إلى إقليم كوردستان في الفترة السابقة، ودعمته كذلك بمستلزمات طبية ضمن جهود احتواء الوباء.

وبهذا الصدد، قال محافظ أربيل إن الصين من أوائل الدول التي أرسلت لقاح كورونا إلى إقليم كوردستان، وأشاد بدورها في مساعدة الإقليم.