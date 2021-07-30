بإمكان اللاجئين السوريين في إقليم كوردستان تجديد إقاماتهم من دون دفع رسومات

أكد مكتب العلاقات الوطنية للحزب الديموقراطي الكوردستاني – سوريا (أحد أحزاب المجلس الوطني الكوردي في سوريا ENKS) اليوم الجمعة ، انه اعتباراً من يوم الاحد القادم ، سيكون بإمكان اللاجئين حاملي بطاقة إثبات شخصية اللاجئ مراجعة دوائر الإقامة في إقليم كوردستان لتجديد إقاماتهم بدون دفع أية رسومات.

وقال المكتب في بيان: “بعد مراجعتنا للجهات المعنية في حكومة إقليم كوردستان حول موضوع اللاجئين ومراجعتهم لدائرة الضمان الاجتماعي ، فقد تم إيقاف هذا القرار حالياً”.

مضيفاً ” سوف يتم دراسته مع الجهات المعنية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لاحقاً”.

وأوضح البيان أنه ” اعتباراً من يوم الاحد القادم سيكون بإمكان اللاجئين حاملي بطاقة إثبات شخصية اللاجئ مراجعة دائرة الإقامة لتجديد إقاماتهم بدون دفع أية رسومات، وكما كان الوضع سابقا”.