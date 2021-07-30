أنواء كوردستان: توقعات بهطول امطار الاسبوع المقبل

اعلنت المديرية العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كوردستان ، اليوم الجمعة، عن احتمالية تساقط امطار رعدية في مناطق إقليم كوردستان خلال الاسبوع المقبل.

وأشارت المديرية الى ان “طقس معظم مناطق اقليم كوردستان، اليوم، سيكون غائم جزئيا مع رياح نشطة في بعض المناطق”.

مبينةً، ان “طقس يوم غد السبت سيكون غائم الى غائم جزئي، اما طقس يوم الاحد فسيكون غائم جزئي ايضا ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق”.

موضحةً، أنه “في يوم الاثنين القادم سيكون الطقس في إقليم كوردستان غائما جزئيا الى غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر رعدية متفرقة على اقسامه الجبلية”.