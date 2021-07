مسرور بارزاني يرد على شابة كوردية عبر تويتر: ملتزمون بدعم شبابنا لإطلاق طاقاتهم

أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، التزام حكومته بدعم شباب كوردستان لإطلاق طاقاتهم الإبداعية.

جاء ذلك في معرض رده، امس الخميس، عبر تويتر على شابة كوردية وجهت رسالة له.

وكانت الشابة الكوردية ولاء كوردي، قد قالت في رسالة وجهتها إلى رئيس الحكومة عبر تويتر: «شكراً لك على الاستماع دائماً إلى قضايا الشباب في كوردستان. نحن كجيل شاب كبرنا في عصر التكنولوجيا المتقدمة، ومن الصعب جداً علينا أن نفهم ونقف مع النظام الورقي البطيء الموجود لدينا في كوردستان».

وناشدت الشابة الكوردية رئيس الحكومة بأن يأخذ هذه المسألة على محمل الجد.

وقال مسرور بارزاني رداً على الرسالة، عبر تويتر أيضاً: «فريقي سيكون على اتصال يا ولاء»، وأضاف «أنا ملتزم بدعم شبابنا وتوفير الأدوات اللازمة لإطلاق العنان لقدراتهم».

وتابع «أعرف البيروقراطية، ولهذا السبب نستثمر في هذه الحكومة في الخدمات الرقمية كجزء من جدول أعمالنا الإصلاحي. تابعوا عملكم الجيد».

My team will be in touch, Walaa xan.

I’m committed to supporting our youth and giving them tools to unlock their abilities.

I know about the bureaucracy, and that’s why in this cabinet we’re investing in digital services as part of our reform agenda. Keep up the good work -mb. https://t.co/7iEl3ihaKA

— Masrour Barzani پابەندین# (@masrour_barzani) July 29, 2021