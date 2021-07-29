يوليو 29, 2021

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
أخبار عــامة

الرئيس بارزاني والسفير التركي لدى بغداد يبحثان المستجدات السياسية

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
اترك تعليق
12 مشاهدات

الرئيس بارزاني والسفير التركي لدى بغداد يبحثان المستجدات السياسية

 بحث الرئيس مسعود بارزاني والسفير التركي لدى بغداد آليرزا غوني، المستجدات السياسية في العراق والمنطقة.

وجاء ذلك اليوم الخميس، لدى استقبال الرئيس بارزاني لغوني والوفد المرافق في أربيل.

وخلال اللقاء بحث الجانبان الأوضاع وآخر المستجدات السياسية في العراق والمنطقة.

وتم خلال الاجتماع الانتخابات العراقية المبكرة المزمع اجراؤها في اكتوبر المقبل، وأخطار وتهديدات تنظيم داعش، فيما اكد الجانبان على اهمية تعزيز العلاقات بين اقليم كوردستان وتركيا.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi