نيجيرفان بارزاني يعزي الجيش العراقي وعوائل طاقم المروحية التي سقطت في آمرلي

قدّم رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، التعازي للجيش العراقي وعوائل طاقم المروحية العسكرية التي سقطت في منطقة آمرلي فجر اليوم.

وكتب نيجيرفان بارزاني في تغريدة بموقع تويتر، اليوم الخميس (29 تموز 2021): “ٲتقدم بأحر التعازي والمواساة الى الجيش العراقي وعوائل طاقم المروحية العسكرية التي سقطت فجر الیوم في منطقة آمرلي ٲثناء مهمة قتالية وٲدت الی استشهاد الطاقم باكمله. ادعو الله تعالى ٲن یتغمد الشهداء بواسع رحمتە ویلهم ذویهم الصبر والسلوان”.

في الساعة 02:45 من فجر اليوم الخميس (29 تموز 2021)، سقطت مروحية تابعة لقيادة القوة الجوية العراقية بالقرب من قرية جرداغلي التابعة لناحية آمرلي بقضاء طوزخورماتو، ما أدى إلى مصرع طاقمها المؤلف من ضابطين وثلاثة نواب ضباط.

وأعلن قائممقام قضاء طوزخورماتو، حسن زين العابدين، أن “الحادث وقع بالقرب من مقر للحشد الشعبي، ولا نعرف سبب تحطم المروحية حتى الآن، وبين الضحايا ضابط برتبة عقيد وآخر برتبة رائد”.

بدورها، أكدت خلية الاعلام الأمني، سقوط المروحية قرب محيط ناحية آمرلي فجر هذا اليوم.

وذكرت في بيان لها: “تنعى قيادة العمليات المشتركة الشهداء الأبطال الخمسة (العقيد طيار اسامة طارق عبد عبيد، الرائد طيار علي فاضل غضبان، نائب ضابط لؤي حاتم فرحان، نائب ضابط أثير فائز إبراهيم، نائب ضابط وسام علي سفيح) وهم طاقم طائرة هليكوبتر نوع مي 17 والذين استشهدوا اثناء سقوطها قرب محيط ناحية امرلي فجر هذا اليوم بالساعة 2:45 خلال تأديتها مهمة قتالية”.