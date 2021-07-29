مصدر: قاآني زار بغداد لتكليف الفصائل العراقية بهذه المهمة

كشف مصدر سياسي مطلع، الخميس، اهداف الزيارة السرية التي قام بها قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني إلى العاصمة بغداد الثلاثاء الماضي.

ونقلت “سبوتنيك” عن المصدر قوله اليوم، (29 تموز 2021)، انه “كانت هناك زيارة سرية لقاآني وهي ضمن سلسلة زيارات جرت بعضها معلن وبعضها غير معلن”.

وأوضح، أن “قاآني التقى في هذه الزيارة بقادة بعض الأحزاب وتحديدا قادة بعض الفصائل العراقية المسلحة وكذلك التقى بقادة عدد من القوى السنية في البلاد”.

وأضاف، ان “الزيارة وبحسب المعلومات جاءت للتنسيق العملياتي، بين الفصائل المسلحة وبين الحرس الثوري الإيراني، خاصة مع وجود اتهامات للفصائل باستهداف البعثات الدبلوماسية، على الرغم من أن هذه الفصائل تعمل على إنكار صلتها بهذه الاستهدافات ضد البعثات، ومن ضمنها الأميركية، لكنها اعترفت ضمنا بأنها مع استهداف القوافل العسكرية، والأماكن التي تتواجد فيها القوات الأميركية”.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام عراقية، أن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني، وصل الثلاثاء إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة “سرية”.

وكان الرئيس الأميركي، جو بايدن، ورئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، وقعا في واشنطن، الاثنين الماضي، اتفاقا ينهي رسميا المهام القتالية للقوات الأميركية في العراق بنهاية 2021، بعد أكثر من 18 عاما على إرسال القوات الأميركية للبلاد.

وأكد بايدن، أن الدور الأميركي في العراق سيركز على المساعدة في مجال التدريب، إضافة إلى مكافحة تنظيم داعش، والدعم الاستخباراتي.

وتتهم واشنطن جماعات موالية لإيران بالمسؤولية عن الهجمات الصاروخية المتكررة للسفارة الأميركية في بغداد وقواعد عسكرية تستضيف قوات أميركية في العراق، فيما لم تكشف الأجهزة الأمنية العراقية حتى الآن عن منفذي هذه الهجمات.