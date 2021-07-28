رئيس إقليم كوردستان يستقبل سفيري إسبانيا وتركيا لدى العراق

استقبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ، ظهر اليوم الأربعاء ٢٨ يوليو / تموز ، في لقاءين منفصلين ، كلاً من سفيري إسبانيا وتركيا لدى العراق هانسي إيسكوبار وعلي رضا غوناي.

رئيس إقليم كوردستان عبر عن تمنياته للسفير الإسباني الذي انتهى مهام عمله في العراق ، بالموفقية في مهامه الجديدة، معبراً عن الشكر والتقدير لجهوده ودوره في تقوية علاقات إسبانيا مع العراق وإقليم كوردستان.

وفي جانب آخر من اللقاء، نوقش مستقبل علاقات إقليم كوردستان والعراق مع إسبانيا، فرص الاستثمار وتشغيل رؤوس الأموال الإسبانية في الإقليم ،والأوضاع والانتخابات العراقية المبكرة، بالإضافة لمستجدات المنطقة ومجموعة مسائل تهم الجانبين.

كما استقبل بارزاني السفير التركي الجديد في العراق علي رضا غوناي ، مهنئاَ إياه بتسنمه مهام منصبه متمنياً له النجاح.

وناقش اللقاء الذي حضره القنصل العام التركي في أربيل، نوقشت علاقات إقليم كوردستان والعراق مع تركيا، حيث أكد الجانبان الرغبة في تطوير هذه العلاقات في جميع مجالاتها.

الأوضاع في العراق والمنطقة عموماً، والانتخابات العراقية القادمة، وتفشي وباء كوفيد-١٩ في العراق وتركيا، والحرب ضد الإرهاب، بالإضافة لخطر داعش ومسائل أخرى ذات اهتمام مشترك شغلت محوراً آخر من اللقاء.