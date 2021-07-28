إقليم كوردستان يسجل 3468 إصابة جديدة و19 حالة وفاة بكورونا خلال يوم واحد

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان يوم الأربعاء تسجيل 3468 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية ليصل إجمالي العدد إلى 224283.

وافاد البيان 518 الصادر الوزارة، بانها قامت خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية باجراء 17591 فحصا جديدا، مبينا ان الفحوصات اظهرت اصابة 3468 شخصا جديدا بالفيروس في جميع مناطق الاقليم.

واشار البيان الى ان الفترة ذاتها شهدت شفاء 1277 مصابا من المرض بشكل تام، مؤكدا وفاة 19 مصاباً في جميع مناطق الاقليم.

واضاف ان مجموع حالات الحجر التي قامت بها الوزارة منذ ظهور المرض بلغ 21871 حالة خرجوا جميعا، فيما اكد البيان انها اجرت 2406215 فحصا اظهرت اصابة 224283شخصا، تعافى منهم 195745مصابا.

كما اشار البيان الى ان 23798مصابا مازالوا تحت العناية الطبية، فيما توفي من المصابين ما مجموعه 4740 مصابا في جميع انحاء الاقليم.