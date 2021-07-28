اجتماع مجلس وزراء كوردستان .. سيبحث هذه المواضيع

يعقد مجلس وزراء اقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، اجتماعه الاعتيادي بإشراف رئيس الوزراء مسرور بارزاني، وذلك لمناقشة عدد من المواضيع.

دائرة الإعلام والمعلومات التابعة لحكومة اقليم كوردستان، قالت في بيان، ان الإجتماع يُعقد بإشراف رئيس المجلس مسرور بارزاني وحضور نائبه قوباد طالباني .

مضيفة ، “ان الاجتماع سيناقش المواضيع التالية:

– مواصلة المناقشات حول إعادة تنظيم الإيرادات الداخلية وعرض الخطوات العملية للوزارات بهذا الشأن.

– تقديم تقرير عن الارتفاع الكبير في أعداد الإصابات بفيروس كورونا بإقليم كوردستان، ولا سيما تصاعد معدل الوفيات والإجراءات المتخذة لاحتواء الجائحة.

– مناقشة مقترحي تحويل قضاءي سوران وزاخو إلى إدارتين مستقلتين.

– بحث موضوع (حيازة السلاح غير المرخص).

– مناقشة استعدادات وزارتي الثروات الطبيعية والمالية والاقتصاد حول توفير الوقود للمواطنين خلال موسم الشتاء.