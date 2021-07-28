صحة السليمانية: الاوضاع الصحية تكاد تخرج عن السيطرة

حذرت المديرية العامة لصحة محافظة السليمانية، يوم الاربعاء 28/7/2021، من مخاطر ارتفاع نسبة الاصابات بفايروس كورونا، داعية المواطنين الى الالتزام بالتعليمات الصحية.

وقال الدكتور ياد نقشبندي المتحدث باسم صحة السليمانية خلال تصريح متلفز، هناك ارتفاع كبير في نسبة الاصابات بفايروس كورونا في محافظة السليمانية والارقام مرتفعة جدا ونحن على حافة خروج الاوضاع الصحية عن السيطرة.

واضاف: ان سبب هذا الارتفاع يعود الى ان الموجة الجديدة لفايروس كورونا تنتشر بشكل سريع ونسبة الالتزام بالتعليمات الصحية هي صفر، مشيرا الى ان المؤسسات الصحية لديها قدرات محدودة ويجب على المواطنين مساعدتنا والالتزام بالتعليمات الصحية.

وتابع: اذا لم يساعد المواطنين المؤسسات الصحية فنحن نتوقع ارتفاع الاصابات الى مستويات اكبر وان صحة السليمانية ستقوم بعمل كلما باستطاعتها لمواجهة انتشار جائحة كورونا.

وقال: ان الاوضاع الصحية خطيرة جدا والحالات الصحية لاغلب المصابين غير مستقرة ولدينا نحو 140 مواطن يحتاجون الى اجهزة الاوكسجين و16 منهم هم بحاجة الى اجهزة التنفس الاصطناعي.

ودعا المتحدث باسم المديرية العامة لصحة السليمانية، المواطنين الى التوجه الى المنافذ التلقيحية واستلام اي نوع من انواع اللقاحات المضادة لفايروس كورونا، مشدداً على ان جيمع انواع اللقاحات فعالة ضد فايروس كورونا.

واوضح: ان صحة محافظة السليمانية تفضل تشديد الاجراءات الوقائية وتعزيز التوعية بين المواطنين على اعلان حظر التجوال لان الحظر لايمنع الاصابة وهناك صعوبة في اعلان حظر التجوال في الوقت الراهن بسبب تاثيره على حياة ومعيشة المواطنين.