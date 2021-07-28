قرب انتهاء مشروع الربط الكهربائي بين تركيا وإقليم كوردستان والعراق

اعلنت وزارة الكهرباء في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، عن وصول مشروع الخط الناقل لـ400kv بين اقليم كوردستان والعراق وتركيا الى مراحله النهائية.

وجاء في بيان للوزارة، ان “طول الخط يبلغ 17 كلم وبامكانه نقل 1000 ميغاواط من الكهرباء”، مبينا ان “له اهمية كبيرة للاقليم”.

واوضح ان “الاهمية تكمن في حل مشكلة انخفاض الفولتية ومشكلة الحمل الزائد على الشبكة الكهربائية في الاقليم”.

وتابع، “عن طريق هذا الخط بالامكان نقل الكهرباء من تركيا الى الاقليم والعراق وتكون السيطرة عليه من قبل وزارة كهرباء الاقليم”.

ونوه البيان الى ان “المشروع سينجز مع نهاية هذا الشهر، وان مدته كانت 45 يوما وبكلفة مقدارها 4.5 مليون دولار”.