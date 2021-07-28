الكاظمي يستعرض في واشنطن الإصلاح المصرفي ويحشّد لقرض بـ100 مليار دولار

التقى رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس برئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الذي يزور واشنطن، وأكد على أهمية إجراء إصلاحات في القطاع المصرفي العراقي لتسريع تعزيز الاستثمارات في القطاع الخاص المتهالك منذ نحو عقود.

وأبلغ مالباس الكاظمي مساء الثلاثاء بأن البنك الدولي ملتزم بدعم الحكومة العراقية في الوقت الذي تواصل فيه إصلاح القطاع العام وتعمل على تعزيز القطاع الخاص مع انفتاح البلاد على الأعمال التجارية بعد ما يقرب من عقدين من الحروب والصراعات والحصار.

وأكد مالباس على أهمية البنية التحتية، كذلك سلط الضوء على الاستثمارات في قطاعات الموانئ والطاقة من قبل مؤسسة التمويل الدولية، وفقاً لبيان للبنك الدولي.

هذا ونقل بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء أن الكاظمي حث البنك الدولي “على سرعة صرف أكثر من مليار دولار المتوفرة كقروض للبنك الدولي لدعم الحكومة في مشاريع جاهزة للتنفيذ داخل العراق”.

وناقش الكاظمي مع رئيس البنك الدولي دعم خطط الحكومة العراقية في مشاريع السكن وتشجيع الاستثمارات في هذا القطاع من قبل الشركات الأمريكية، وغيرها من الشركات.

وفي سياق متصل، التقى الكاظمي بمنتدى رجال الأعمال وغرفة التجارة الأمريكية، وقال إن حكومته قامت بـ”إجراءات جريئة”.

وأضاف “نحن الآن في مفاوضات مع أكبر الشركات العالمية لمنح 7500 ميغاواط في مجال الطاقة الشمسية خلال العامين القادمين”.

وقال إن “أبواب العراق مفتوحة أمام الاستثمار”.

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