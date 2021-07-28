ائتلاف العبادي يصوب نحو اللا دولة ويؤكد: كفاكم ‘عنتريات ومغامرات’!

طالب ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي، الأربعاء، بإدامة الزخم الحالي لتحقيق “جميع مقتضيات السيادة”، محذراً مما وصفه بـ “المغامرات والعنتريات” في هذا الملف.

وقال عضو الائتلاف علي السنيد في بيان إن “السيادة الوطنية لا تتحقق بالعنتريات والمغامرات والجهل بقوانين الصراع والمصالح، رأينا عنتريات ومغامرات صدام أين أخذت الدولة وشعبها”.

وأضاف البيان، أن “العقلانية والمسؤولية والوطنية الرفيعة عماد كسب معارك السيادة”، مبينا أن “السيادة وحدة متكاملة لا تقبل التجزأة، والدولة الفاقدة لسيادتها الداخلية بتطبيق قوانينها وأوامرها وفرض هيمنتها لا تستطيع تحقيق سيادتها خارجيا، ومن يريد بلدا سيدا عليه أن يتبنى نهج الدولة على اللا دولة”.

واوضح، ان “مبادرة السيادة العراقية لحيدر العبادي عالجت جميع أشكال الإنتهاك للسيادة الوطنية، ومنها الإحتلال التركي وباقي أشكال التدخل بالشؤون الداخلية العراقية”، مؤكدا أن “المبادرة لاقت ترحيبا من قبل رئيس الوزراء ومعظم قادة القوى السياسية، والعمل جار لتطبيق باقي بنودها”.

وأكد السنيد، أن “ائتلاف النصر طالب بإدامة الزخم الحالي لتحقيق جميع مقتضيات السيادة، وأن الأجواء السياسية حاليا إيجابية، وعلينا توظيفها لاستكمال فروض السيادة الوطنية بحكمة وإصرار وتوظيف ذكي لمكامن القوة العراقية”.