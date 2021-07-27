يوليو 28, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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رئيس إقليم كوردستان يرحب بنتائج الحوار الاستراتيجي

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فى :أخبار عــامة
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رئيس إقليم كوردستان يرحب بنتائج الحوار الاستراتيجي

رحب رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الثلاثاء، بنتائج الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق.

وقال بارزاني في تغريدة على تويتر، “أرحب بنتائج الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق”، معتبرا “بإنها خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة الإستراتيجية طويلة الأمد في القضايا الرئيسية مثل الاستقرار الإقليمي والتعاون الاقتصادي والثقافي”.

وأضاف بارزاني، “أثني على رئيس الوزراء الكاظمي والفريق العراقي على جهودهم”.

وكان العراق والولايات المتحدة قد أصدرا بيانا ختاميا، أمس الاثنين، لجولة الحوار الرابعة والأخيرة بينهما والتي انعقدت في واشنطن بمشاركة ممثلين عن إقليم كوردستان، وتضمنت اتفاق البلدين على مغادرة القوات المقاتلة الأمريكية بنهاية العام الجاري.

كما تضمن البيان استمرار وتعزيز العلاقات بين البلدين على مختلف الأصعدة بما فيه التعاون الاستخباراتي واستمرار الجيش الأمريكي في تدريب القوات العراقية وتقديم المشورة لها.

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