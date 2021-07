رئيس إقليم كوردستان يرحب بنتائج الحوار الاستراتيجي

رحب رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الثلاثاء، بنتائج الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق.

وقال بارزاني في تغريدة على تويتر، “أرحب بنتائج الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق”، معتبرا “بإنها خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة الإستراتيجية طويلة الأمد في القضايا الرئيسية مثل الاستقرار الإقليمي والتعاون الاقتصادي والثقافي”.

وأضاف بارزاني، “أثني على رئيس الوزراء الكاظمي والفريق العراقي على جهودهم”.

I welcome the outcome of US – Iraq Strategic Dialogue. It is an important step towards strengthening long-term strategic partnership on key issues such as regional stability, economic & cultural cooperation. I commend Prime Minister Kadhimi & the Iraqi team for their efforts.

— Nechirvan Barzani (@IKRPresident) July 27, 2021