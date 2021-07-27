اقليم كوردستان يسجل 3250 اصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان يوم الثلاثاء، عن تسجيل 3250 اصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد، لافتة الى تسجيل 19 حالة وفاة جديدة.

وجاء في بيان الوزارة، رقم “517” ان الموقف الوبائي لفايروس كورونا خلال الـ 24 ساعة ماضية كالاتي:

1 ـ الفحوصات: (17641 فحصاً جديداً)

• (5404) اربيل

• (3519) السليمانية

• (7449) دهوك

• (83) حلبجة

• (1012) كرميان

• (174) رابرين

2. الاصابات: (3250 اصابة جديدة)

• (757) اربيل

• (968) السليمانية

• (1364) دهوك

• (43) حلبجة

• (89) كرميان

• (29) رابرين

4. الشفاء: (1076 حالة شفاء جديدة)

• (126) اربيل

• (228) السليمانية

• (688) دهوك

• (8) حلبجة

• (23) كرميان

• (3) رابرين

4. الوفيات: ( 19 حالة وفاة)

• (6) اربيل

• (4) السليمانية

• (6) دهوك

• (0) حلبجة

• (2) كرميان

• (1) رابرين

الوزارة دعت المواطنين ايضا، الى الالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية ضد فايروس كورونا والاتصال بالخط الساخن “122” لأية حالة طارئة.