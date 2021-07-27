اقليم كوردستان يتسلم 100 الف جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا

من المقرر ان تصل 100 الف جرعة من اللقاحات المضادة لفايروس كورونا الى اقليم كوردستان بعد الارتفاع الكبير الذي شهدته نسبة الاصابات بفايروس كورونا.

وقال الدكتور سامان برزنجي وزير الصحة في حكومة اقليم كوردستان خلال تصريح صحفي، لدينا 131 مركزا لتوزيع اللقاحات على المواطنين في اقليم كوردستان ونسعى الى زيادة المراكز بسب الاقبال الكبير من قبل المواطنين على مراكز التلقيح.

واضاف: في الايام المقبلة ستصل الى اقليم كوردستان 100 الف جرعة من اللقاحات المضادة لفايروس كورونا وقمنا لحد الآن بتوزيع 285 الف جرعة من اللقاحات المختلفة على المواطنين.

ووفقا لاحصائيات وزارة الصحة هناك 285 الف مواطن استلموا اللقاحات المضادة لفايروس كورونا 160 الف منهم تسلموا الجرعة الاولى و125 الف اكملوا التلقيح واستلموا الجرعتين الاولى والثانية.

وقال وزير الصحة: ندعو المواطنين الى الالتزام بالتعليمات الصحية للوقاية من الاصابة بفايروس كورونا والتوجه الى المراكز الصحية فور ظهور اية اعراض اصابة بفايروس كورونا عليهم والتوجه الى المنافذ المخصصة لاستلام اللقاحات المضادة لفايروس كورونا.