البيشمركة والتحالف الدولي يباغتان فلول داعش ويلحقان بها خسائر كبيرة

شنت قوات البيشمركة والتحالف الدولي هجوماً عسكرياً مشتركاً لملاحقة فلول داعش في محيط بلدة طوزخورماتو، حيث اسفرت هذه العملية العسكرية عن إلحاق خسائر كبيرة بالتنظيم المتشدد.

وشنت “القوة الذهبية” التابعة لقوات البيشمركة، مدعومة من التحالف الدولي في وقت متأخر من ليلة أمس الاثنين، هجمات على معاقل داعش في المنطقة الممتدة بين سلسلة جبال كفري وطوزخورماتو، فيما استمرت العملية العسكرية حتى اليوم.

وقال ضابط في البيشمركة لكوردستان 24 ان “العملية العسكرية بدأت الساعة 8 من ليلة يوم الاثنين، في قرى محيط زينانه، غرة،بلكة، قوبلك، وقد تمكنا من ضبط العديد من مخابئ تنظيم داعش وتدميرها”.

واضاف ان “القوة الذهبية وصلتها معلومات تفيد بتصاعد تهديدات داعش وزيادة نشاط مسلحيه في تلك المناطق، لذا فقد قررنا القيام بهذه العملية العسكرية وقد اسفرت عن ضبط عدد من مستودعات اسلحة التنظيم وتدمير أنفاق كبيرة وصغيرة”.

وكثيرا ما يشن مسلحو داعش هجمات في المناطق الشاسعة، خصوصا تلك التي تقع حالياً بين القوات العراقية والقوات الكوردية. وتُشن معظم الهجمات في مناطق خاضعة لسيطرة بغداد.

وبحسب ما افاد مراسل كوردستان 24 هريم الجاف فإن انتشار الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي في تلك المناطق لم يضع حداً للهجمات التي تطال القرى في المنطقة.