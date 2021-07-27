الهجرة تبني دورا سكنية لفئة من النازحين

أعلن مسؤول في وزارة الهجرة والمهجرين في الحكومة الاتحادية عن مقترحات بديلة للعائلة النازحة غير الراغبة بالعودة الى مناطقها.

ونقلت وكالة الانباء العراقية عن مدير دائرة الفروع في الوزارة علي عباس، اليوم الثلاثاء، إن “الوزارة تعمل على جملة من المقترحات لحل ازمة العائلات غير الراغبة بالعودة الى مناطقها كون بعض المناطق لا يمكن أن تعود كسابق عهدها لعدة أسباب”، لافتا الى أن “الوزارة تهتم بشكل كبير بوضع تلك العائلات وتبحث عن بدائل قد تكون قريبة الى متطلباتهم”.

وأضاف أن “من ضمن المقترحات ايجاد مناطق واطئة الكلفة وبناء مساكن لهم كنوع من الحلول التي تقدمها الوزارة بالتنسيق مع المنظمات الدولية”، مبينا أن “الوزارة سعت لتخصيص الاراضي لبناء هذه المجمعات”.