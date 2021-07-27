يوليو 27, 2021

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
أخبار عــامة

اكسون موبيل تدرس مغادرة العراق

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
اترك تعليق
23 مشاهدات

اكسون موبيل تدرس مغادرة العراق

بعد محادثات مع الرئيس الامريكي جو بايدن أمس الاثنين 26 تموز(يوليو) 2021 قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لمجموعة صغيرة من الصحفيين في واشنطن إن إكسون موبيل تدرس الخروج من العراق لأسباب تتعلق بممارساتها وقراراتها الإدارية الداخلية وليس بسبب الوضع في العراق.

وأضاف الكاظمي ” أنه عندما تغادر إكسون موبيل العراق فلن يقبل العراق لها بديلا سوى شركة أميركية أخرى” ولم يحدد الكاظمي الشركات الأميركية التي قد تكون مهتمة بالحصة.

وفي وقت سابق قال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار إن العراق يدرس شراء حصة إكسون موبيل في حقل غرب القرنة 1 عن طريق شركة نفط البصرة المملوكة للدولة.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi