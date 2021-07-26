الديمقراطي الكوردستاني: اكملنا معظم استعداداتنا ونعمل على أساس اجراء الانتخابات في موعدها

أفاد مسؤول مؤسسة الانتخابات في الحزب الديمقراطي الكوردستاني ، اليوم الاثنین ، ان الحزب اكمل استعداداته الخاصة بالمشاركة في الانتخابات التشريعية المبكرة المقرر اجراؤها في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل في العراق ، لافتاً الى انهم يطمحون لفوز اكبر من الانتخابات السابقة لقائمة الحزب والتواجد بقوة في بغداد.

خسرو گوران ، قال لـ(باسنيوز) : ” لانفكر فيما اذا كانت الانتخابات ستُجرى ام لا .. فبموجب قرارت وإجراءات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق ستُنظم الانتخابات في 10 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل كما هو مقرر ونحن نتصرف ونعمل على هذا الأساس واكملنا استعداداتنا لها”.

موضحاً ، بالقول ” لقد سعينا لتجديد وتحديث سجل ناخبينا من كوادر الحزب وانصاره ومحافظة دهوك الأولى في التسجيل البايومتري للانتخابات وحددنا وكلائنا الانتخابيين واكملنا استعداداتنا هناك ، وفي أربيل والسليمانية والموصل شارفت استعداداتنا على النهاية وسيكون لدينا وكلاء هناك ايضاً”.

وتابع ” في الحزب الديمقراطي الكوردستاني لدينا مرشحين في بعشيقة والموصل وخانقين وكركوك وكل المناطق الكوردستانية الخارجة عن إدارة الإقليم وهم موجودون وحاضرون هناك وفي حال خلق أي مشاكل لهم سنسجل دعاوى قضائية لدى المفوضية والجهات المعنية ، كما ابلغنا الحكومة العراقية والأمم المتحدة بأنه يجب ان يكون لمرشحينا الحرية في تنظيم حملات الدعاية الانتخابية “.

مسؤول مؤسسة الانتخابات في الحزب الديمقراطي الكوردستاني ، شدد بالقول ان ” من المهم ان يشارك الكورد في المناطق الكوردستانية المستقطعة في هذه الانتخابات ونطالب انصار وجماهير الحزب الديمقراطي الكوردستاني بالتوجه الى مراكز الاقتراع والادلاء بصوتهم لمرشحي الحزب”.