كتلة الديمقراطي الكوردستاني: مشاركة اقليم كوردستان في الحوار الستراتيجي تُظهر اهمية مكانته في المنطقة



أكدت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي، اليوم الاثنين، بأن مشاركة ممثلي اقليم كوردستان في الحوار الستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق، هو مؤشر على اهمية مكانة الاقليم في المنطقة.

وقالت د. فيان صبري لـ (باسنيوز): “ان إقليم كوردستان هو حليف مهم وحقيقي للولايات المتحدة الامريكية، وله دور مهم في محاربة تنظيم داعش، وهذا كله يعود للسياسات الحكيمة التي ينتهجها القادة السياسيون في إقليم كوردستان، وخصوصا الرئيس بارزاني”.

مشيرة الى ان “الولايات المتحدة ترغب في تعزيز العلاقات بين أربيل وبغداد، وتريد اتفاقا حقيقياً كاملا وملموساً على ارضع الواقع بين الجانبين، فهي لا تريد المشاكل للإقليم”.

وحول مشاركة ممثلي إقليم كوردستان في الحوار الستراتيجي الامريكي العراقي اوضحت بأن “هناك اربعة ممثلين عن إقليم كوردستان مع الوفد العراقي في الولايات المتحدة الامريكية، وهذا مؤشر على اهمية مكانة الاقليم عند واشنطن وفي المنطقة”.

وترى رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي، بأنه “على الولايات المتحدة ان تتعاون أكثر مع إقليم كوردستان، وذلك لدوره الرئيسي والكبير في محاربة الإرهاب”.

واشارت صبري بأن “الاوضاع السياسية والامنية والاقتصادية والاجتماعية في العراق معقدة وغير جيدة”.