التحالف الدولي يسلم وزارة البيشمركة أكثر من 70 عربة عسكرية

أعلن مدير عام الإعلام والتوعية في وزارة شؤون البيشمركة، العميد عثمان محمد، لشبكة رووداو الإعلامية، أن التحالف الدولي أقدم اليوم على تسليم وزارة شؤون البيشمركة قافلة مساعدات جديدة، وسيتم توزيع محتوياتها على ألوية المشاة.

وصلت المساعدات إلى وزارة شؤون البيشمركة اليوم الاثنين (26 تموز 2021)، وقال العميد محمد: “وصل قسم آخر من مساعدات التحالف الدولي اللوجستية إلى وزارة شؤون البيشمركة ضمن إطار جهود التحالف لتسليح قوات البيشمركة”، وأوضح أن “من المقرر توزيع هذه المساعدات على ألوية المشاة التابعة لوزارة شؤون البيشمركة وفي إطار برنامج الوزارة”.

وقال المتحدث باسم التحالف الدولي، الكولونيل وين ماروتو، لشبكة رووداو الإعلامية: “سلمنا وزارة شؤون البيشمركة اليوم أكثر من 70 عجلة عسكرية”.

وأوضح الكولونيل وين ماروتو لرووداو الهدف من تزويد وزراة شؤون البيشمركة بهذه التجهيزات، بالقول: “زودنا شركاءنا بهذه العجلات والتجهيزات لضمان القضاء على داعش”.

وكان نائب رئيس اركان قوات بيشمركة إقليم كوردستان قارمان كمال، أعلن عن وصول قافلة دعم جديدة من قبل التحالف الدولي لإقليم كوردستان، ضمن إطار تسليح قوات البيشمركة، إضافةً إلى مساعدات لوجستية.

واعلن مركز إعلام وزارة البيشمركة، أنه وبتاريخ 15 تموز الجاري، وبإشراف وزارة البيشمركة وقيادة العمليات المشتركة، وصل قسم آخر من مساعدات التحالف الدولي، مؤلفة من مواد ولوازم لوجستية عسكرية.

وفي السياق، قال نائب رئيس اركان قوات بيشمركة إقليم كوردستان اللواء قارمان كمال، لشبكة رووداو الإعلامية: إن “تلك المساعدات المرسلة من دول التحالف ضد داعش لقوات البيشمركة، تأتي ضمن إطار تسليح قوات البيشمركة وهناك مساعدات اخرى في الطريق”.

وأضاف كمال أنه من مجمل 16 لواءً في قوات البيشمركة، قام التحالف بتسليح الألوية 1، و2، و14، و16، وان هذه المساعدات تصل بين حينٍ وآخر حتى يتم تسليح كافة الألوية ضمن وزارة البيشمركة، وتتألف من معدات عسكرية متطورة.

وبدأ برنامج دعم وتسليح ألوية وزارة البيشمركة، من قبل التحالف الدولي منذ عام 2014، ولا يزال مستمراً حتى الآن حيث يرسل التحالف بين مدة وأخرى مساعدات لقوات البيشمركة.

وكان التحالف الدولي ضد داعش، أعلن مواصلة دعم قوات البيشمركة في القضاء على داعش بشكل نهائي.

ووفقا لوزير البيشمركة، شورش اسماعيل “منذ بداية الحرب ضد داعش، كان للقوات الأميركية ودول التحالف دوراً كبيراً وفاعلاً في هزيمة ودحر الإرهابيين من المنطقة بأكملها، نولي اهتماماً كبيراً بالدعم الأميركي، وتطوير صداقتنا هو عناية أكبر بحماية مصالحنا وأمن إقليم كوردستان والمنطقة”.

ورغم إلحاق الهزيمة بداعش على يد قوات البيشمركة ومنعها من دخول أراضي إقليم كوردستان بدعم دولي في صيف 2014، حينما سيطر التنظيم على ثلث مساحة العراق قبل استعادتها من قبل القوات العراقية بالتعاون مع البيشمركة، لا يزال داعش يشكل خطراً من خلال الهجمات المتفرقة التي يشنها بين الحين والآخر عبر خلاياه النائمة.