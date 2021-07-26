نائب: العراق سيشهد حرباً أهلية في حال انسحبت أميركا

تنبأ عضو في لجنة الأمن والدفاع بمجلس النواب العراقي، بأن العراق قد يشهد حرباً أهلية في حال انسحبت أميركا والتحالف الدولي منه.

وقال ناصر هركي: “مصادر القوة في العراق مختلفة حالياً، وليس هناك تنسيق وتعاون كاملان بين الجيش والحشد الشعبي وسائر القوات الأمنية. في نفس الوقت توجد أجندات لدول إقليمية ودولية ناشطة في العراق. لهذا أتوقع للعراق أن يمضي باتجاه المجهول وربما وقعت حرب أهلية. فهناك نواقص كثيرة في القوات العراقية، وهي بحاجة إلى التدريب والمساعدة من جانب التحالف الدولي”.

يعد العراق من حيث موقعه الجغرافي صلة الوصل بين أوروبا وآسيا، وله أهمية كبرى في المنطقة من النواحي العسكرية والاقتصادية.

وأضاف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية: “العراق دولة مهمة لإيران وتركيا والدول العربية، وعلى من يريد مصلحة العراق وعودته إلى المجتمع الدولي أن يدعم استقرار العراق. المواطنون الذين يريدون بقاء القوات الأميركية والتحالف الدولي في العراق، هم الذين يريدون مصلحة العراق واستقراره”.

وأشار ناصر هركي إلى وجود من يريد أن ينفرد بالسلطة في العراق، ولا يهمه سوى الحفاظ على مصالحه بدون الالتفات إلى الوجهة التي قد يمضي العراق نحوها.

وشدد على، أن “القوات العراقية قد تكون كبيرة عددياً، فهناك الجيش والشرطة والحشد الشعبي وسائر القوات الأمنية، لكن هذه القوات ليست منظمة ولا خالية من النواقص، والانسحاب الكامل للتحالف الدولي من العراق لن يكون في صالح العراق وسيؤدي إلى بروز خطر كبير على كل العراق”.

واشار الى، إنه متى ما انسحبت أميركا والتحالف الدولي، سيشهد العراق أوضاعاً سيئة سياسياً وعسكرياً واقتصادياً، فالأسباب التي أدت إلى ظهور داعش لا تزال بدون حل: هناك سياسة غير صائبة، ويتم تهميش المكونات ولا يعترف بحقوقها.