النجف.. انفجارات عنيفة تهز مخازن ذخيرة يعود لفصيل شيعي

أفاد مصدر في الدفاع المدني، بوقوع انفجارات عنيفة، يوم الاثنين، في مخازن ذخيرة على أطراف مدينة النجف جنوبي العراق.

وقال المصدر، إن “فرق الدفاع المدني هرعت إلى موقع حريق نجم عن انفجار ذخائر في مخازن للعتاد بأطراف مدينة النجف”.

وأضاف أن “الانفجارات ماتزال متواصلة مع وصول ألسنة النيران إلى المزيد من العتاد الحربي في المخازن”، مشيراً إلى أن فرق الدفاع المدني تحاول الوصول إلى النيران لإخمادها.

وأردف المصدر بأن المخازن تعود لكتائب “الإمام علي” التي تنضوي في هيئة الحشد الشعبي.

ولم يتضح على الفور سبب اندلاع الحريق وانفجار الذخائر.