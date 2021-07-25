يوليو 25, 2021

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
أخبار عــامة

في ذكرى تأسيسها … نيجيرفان بارزاني يهنئ حركة التغيير

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
اترك تعليق
70 مشاهدات

في ذكرى تأسيسها … نيجيرفان بارزاني يهنئ حركة التغيير

في الذكرى السنوية الثانية عشرة لتأسيس حركة التغيير الكوردية هنأ اليوم الاحد 25 تموز (يوليو) 2021 رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني المنسق العام لحركة التغيير عمر سيد علي والمجلس العام وكافة اعضاء حركة التغيير.

وفي رسالة التهنئة التي بعث بها رئيس الاقليم أكد نيجيرفان بارزاني “إن لحركة التغيير دور فاعل ومشهود في اروقة العملية السياسية في كوردستان وحرصا منا على حماية الاهداف الوطنية العليا نتمنى ان تصبح هذه المناسبات فرصة مناسبة لتوحيد الصف الوطني والتلاحم الاخوي بيننا اكثر كي نتمكن من اجتياز كل الازمات والعقبات في الوقت الراهن وتحقيق الانجازات الباهرة لمواطني اقليم كوردستان.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi