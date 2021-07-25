مسرور بارزاني: اعتباراً من هذا الشهر سندفع الرواتب من دون استقطاع

أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد أنه اعتباراً من هذا الشهر (يوليو/تموز) ستدفع رواتب موظفي إقليم كوردستان دون استقطاع.

وقال رئيس الحكومة في كلمة متلفزة: «كما أكدنا سابقا بأن حكومة الإقليم ستوزع الرواتب كما هي ومن دون استقطاع في حال تم تأمين الإيرادات المالية اللازمة».

وأضاف أن المجلس الاقتصادي الأعلى، ومجلس وزراء إقليم كوردستان قررا اليوم توزيع الرواتب من دون استقطاع، مستدركا بالقول: «إن الحكومة الاتحادية أرسلت مبالغ مالية إلى الإقليم، وإذا استمرت بالتزامها سنواصل توزيع الرواتب بلا استقطاع».

كما اشار الى ان توفير الرواتب ليس المسؤولية الوحيدة على عاتق الحكومة بل انه جزء من هذه المسؤولية بالاضافة لتوفير الخدمات ومستلزمات المعيشة لكل المواطنين بمختلف شرائحهم.

وكانت بغداد وأربيل قد توصلتا أواخر العام الماضي إلى اتفاق يتضمن تسليم الإقليم 250 ألف برميل يوميا من النفط إضافة إلى نصف الإيرادات المالية الأخرى إلى الحكومة الاتحادية مقابل الحصول على 12.6 في المئة من الميزانية الفيدرالية .

وجرى تضمين الاتفاق في الموازنة المالية للعام الجاري 2021 والتي أقرها البرلمان الاتحادي مطلع فبراير/شباط الماضي، بنفقات إجمالية تبلغ 129 تريليون دينار (نحو 88 مليار دولار)، وبعجز 28 تريليون دينار (نحو 19 مليار دولار).

ولجأ الإقليم إلى استقطاع نسبة من رواتب الموظفين بعد انخفاض أسعار النفط عالميا جراء جائحة كورونا، إضافة إلى قطع بغداد لحصته من الموازنة بما في ذلك رواتب الموظفين بدءاً من أبريل/نيسان 2019، جراء خلافات متراكمة حول عدد من القضايا.

وفي جانب آخر من كلمته، تطرق مسرور بارزاني إلى الارتفاع السريع في إصابات «كورونا» بالإقليم، مشدداً على ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الصحية والتدابير الوقائية.

وحث رئيس الحكومة على الاستعجال في أخذ جرعات اللقاح، مؤكداً أنها «السبيل الوحيد للوقاية من الوباء»، داعياً وزارة الصحة إلى العمل على توفير المزيد من اللقاحات.

كما أعرب بارزاني عن شكره للقطاع الخاص ، مشيراً إلى أنه لطالما كان سنداً ودعماً للحكومة في تنفيذ الكثير من المشاريع، مؤكداً أن الحكومة ستواصل تطوير وتعزيز هذه العلاقة الصحية بين الحكومة والقطاع الخاص لبناء اقتصاد قوي في كوردستان.

وتسدد حكومة إقليم كوردستان، وفق نظام الاستقطاع، وبتمويل 79%، رواتب موظفي الإقليم اعتباراً من الـ 25 من كل شهر ، واعتباراً من هذا الشهر ستكون من دون استقطاع .