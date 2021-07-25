رئيس هيئة أركان البيشمركة: ردنا سيكون عنيفا إزاء أي تعرض لقواتنا

أثناء مشاركته في نشرة أخبار كوردستان24 اعلن رئيس هيئة الاركان في وزارة البيشمركة الفريق جمال محمد إيمينيكي أن قوات البيشمركة سيكون لها رد قوي في حالة تعرضها لاي هجوم او اعتداء مسلح من قبل مسلحي حزب العمال الكوردستاني.

واوضح رئيس هيئة أركان البيشمركة” ان قوات البيشمركة سبق وان تعرضت مرات عديدة لهجمات واعتداءات مسلحي حزب العمال الكردستاني في اماكن مختلفة داخل الاقليم وأسفرت هذه الاعتداءات الغير مبررة عن وقوع ضحايا وجرحى بين صفوف قوات البيشمركة”

واكد إيمنيكي ان وقوع الضحايا بين صفوف البيشمركة ادلة دامغة وأكبر دليل على قيام حزب العمال الكوردستاني بمهاجمة قواتنا و(الباديء أظلم).

وقال أيضا: ان حزب العمال الكوردستاني تسبب باخلاء اكثر من 300 قرية كوردية من زاخو الى منطقة بالكايتي اضافة الى اعطائهم القوات التركية ذريعة التدخل العسكري داخل مناطق اقليم كوردستان.