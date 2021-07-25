نائب محافظ أربيل: ليس هناك قرار لفرض حظر التجوال

أشارت غرفة عمليات محافظة أربيل في بيان لها، إلى أنه “يمنع زيارة الدوائر والمديريات العامة لغرض التهنئة بالعيد”، وينفي نائب محافظ أربيل صدور أي قرار لحظر التجوال.

وإلى جانب تأكيد بيان غرفة عمليات محافظة أربيل على ضرورة التزام الدوائر الحكومية في محافظة أربيل بالإجراءات الوقائية، خاصة الكمامات وتجنب التجمعات، ومنع أي مراجع من دخول الدوائر بدون ارتداء الكمامة، أشار البيان إلى أن الدوام في الدوائر الحكومية سيستأنف اليوم الأحد (25 تموز 2021) وبصورة طبيعية لكن تمنع الزيارات بهدف تقديم التهاني بالعيد.

وحول فرض غرفة عمليات محافظة أربيل حظر التجوال الوقائي، قال نائب محافظ أربيل، هيمن قادر، في تصريح لشبكة رووداو الإعلامية “لم يعقد اجتماع لبحث هذا الموضوع، وإصدار قرار من هذا النوع يجب أن يكون من خلال اجتماع غرفة عمليات محافظة أربيل”.