كوردستان تسجل 14 وفاة و2178 إصابة بـ «كورونا» خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأحد، تسجيل (14) وفاة و(2178) إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقالت الوزارة في بيان، إنها أجرت خلال اليوم الماضي (11631) فحص «كورونا» على مستوى إقليم كوردستان، وبموجبها تم تسجيل (2178) إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، (770) منها في محافظة أربيل، (683) في محافظة السليمانية، (588) في محافظة دهوك، (16) في محافظة حلبجة، (98) في إدارة گرميان، و(23) في إدارة راپرين.

وأشارت الوزارة إلى تماثل (1057) مصاباً للشفاء خلال اليوم المنصرم، (123) منهم في محافظة أربيل، (250) في محافظة السليمانية، (654) في محافظة دهوك، (1) في محافظة حلبجة، (25) في إدارة گرميان، و(4) في إدارة راپرين.

وأكدت الوزارة تسجيل (14) وفيات بسبب الفيروس خلال اليوم الماضي، (2) في محافظة أربيل و(4) في محافظة السليمانية، (7) في محافظة دهوك، (0) في محافظة حلبجة، (1) في إدارة گرميان، (0) وفي إدارة راپرين.

وبلغ عدد المصابين الكلي بفيروس «كورونا» المستجد في الإقليم (214006) مصاباً، تماثل (192351) مصاباً منهم للشفاء التام، وبقي (16966) مصاباً في المشافي يتلقون العلاج، فيما توفي منهم (4689) شخصاً.