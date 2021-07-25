الحرارة تلامس الـ50 درجة في العراق وإقليم كوردستان وتنبؤ بانخفاضها بدءاً من الاربعاء

أعلنت مديرية الأنواء الجوية ورصد الزلازل في إقليم كوردستان أن ازدياد تأثير المنخفض الجوي السنوي سيؤدي إلى ارتفاع في درجات بدءاً من يوم غد الاثنين.

وأشارت المديرية إلى أن درجات الحرارة سترتفع درجة أو اثنتين يوم غد الاثنين (26 تموز 2021) وستبلغ أقصى حدودها بعد غد الثلاثاء.

وتوقعت الأنواء الجوية أن تبلغ درجة الحرارة العظمى في مركز مدينة أربيل 45 أو 46 درجة يوم الثلاثاء، في حين ستكون درجة الحرارة العظمى في السليمانية ما بين 44 و46 درجة، وفي كركوك ما بين 46 و48، ودهوك ما بين 44 و45، وفي حلبجة بين 44 و46 درجة.

أما في مناطق كرميان، كخانقين وحدود إدارة كرميان عموماً، فستقترب درجات الحرارة من 50 درجة مئوية.

وتتوقع مديرية الأنواء الجوية ورصد الزلازل في إقليم كوردستان أن تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض اعتباراً من يوم الأربعاء وبحدود ثلاث إلى أربع درجات.

بدورها أعلنت هيئة الأنواء الجوية العراقية، عن تسجيل 8 محافظات درجة حرارة 50 مئوية، فيما أشارت الى أن البلاد ستشهد انخفاضاً تدريجياً بدرجات الحرارة بدءاً من الأربعاء المقبل.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية، عن مدير إعلام الأنواء الجوية عامر الجابري، أن “الارتفاع التدريجي لدرجات الحرارة يبدأ من اليوم الأحد ويستمر لغاية الأربعاء المقبل”، مرجحاً أن “تصل درجات الحرارة إلى الـ50 درجة مئوية، وخصوصاً في مناطق الجنوب”.

وأضاف أن “درجات الحرارة ستنخفض بشكل تدريجي عدة درجات بعد يوم الاربعاء، حيث إن تأثير المنخفض الموسمي الحراري مستمر على البلاد”.

وأشار إلى أن “هناك حالة انخفاض وارتفاع في درجات الحرارة وتذبذب حتى مطلع شهر ايلول المقبل”، لافتا الى ان “جمرة القيظ هي ظاهرة مناخية موسمية نشهدها بشكل مستمر في كل موسم صيفي”.

ووفقاً للأنواء الجوية العراقية، ستسجل ثماني محافظات نصف درجة الغليان وهي (كربلاء وواسط والنجف الأشرف والديوانية وميسان وذي قار والمثنى والبصرة).